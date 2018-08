Landeselternschaft der Gymnasien NRW

Dieter Cohnen ist stellvertretender Vorsitzender der Landeselternschaft (LE) der Gymnasien in NRW. Der Aachener ist außerdem Vertreter der Gymnasien in der Stadtschulpflegschaft Aachen und Vorsitzender des Ausschusses „Schulen in freier Trägerschaft“ in der LE. www.le-gymnasien-nrw.de