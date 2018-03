Düsseldorf - NRW: Debatte über Diesel-Fahrverbote und Antibürokratie-Gesetze

Düsseldorf.

Drohende Diesel-Fahrverbote in nordrhein-westfälischen Großstädten beschäftigen am Mittwoch (10.00 Uhr) den Düsseldorfer Landtag. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält solche Fahrverbote in NRW für unverhältnismäßig. Das Bundesverwaltungsgericht hat sie aber in Ausnahmefällen erlaubt. Im Parlament will Laschet nun im Detail darlegen, auf welche Maßnahmen die Landesregierung setzt, um gute Luft innerhalb der Stickoxid-Grenzwerte auch ohne Fahrverbote zu erreichen.