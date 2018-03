Region - NRW baut an Autobahnen auf Rekordniveau: 130 Großprojekte bis 2019

Region.

Autofahrer müssen in Zukunft auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen durch viele neue Baustellen mit noch mehr Staus rechnen. „Unsere Straßen in NRW sind an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Das Baustellengeschehen wird sich in den nächsten Jahren drastisch verschärfen”, sagte die Direktorin der Straßenbauverwaltung, Elfriede Sauerwein-Braksiek, am Dienstag in Bochum.