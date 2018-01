Aachen/Berlin - Noch einmal große Koalition oder doch lieber Opposition?

Wer aus der Region beim Parteitag in Bonn dabei ist

Unter den rund 600 Delegierten des SPD-Parteitags am kommenden Sonntag in Bonn sind auch acht aus den vier Unterbezirken in unserer Region.

Unterbezirk Stadt Aachen: Karl Schultheis, Halice Kreß-Vannahme

Unterbezirk Städteregion Aachen: Martin Peters (Stolberg), Sandra Niedermaier, Detlef Loosz (beide Alsdorf)

Unterbezirk Heinsberg: Norbert Spinrath (Geilenkirchen)

Unterbezirk Düren/Jülich: Anne Küpper (Vettweiß), Marco Emunds (Jülich)