Aachen.

Wenn eine Hochschule wie die RWTH zum Neujahrsempfang lädt, zurückschaut auf das vergangene Jahr und den Blick zugleich in die Zukunft richtet, dann weiß man: Es gibt viel zu berichten. So war es auch am Freitagabend, bei „RWTH transparent“ im neuen Hörsaalzentrum C.A.R.L.