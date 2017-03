Infos

Zum neuen Roman „Nichts bleibt“ von Willi Achten bietet die Aachener Buchhandlung Schmetz am Dom eine Lesung mit Musik in der Kirche St Peter, Peterskirchplatz am Bushof, in Aachen an. Sie findet am Donnerstag, 16. März, um 20 Uhr, statt. Musikalisch begleitet wird die Lesung vom Aachener Saxofonisten Heribert Leuchter. Karten sind in der Buchhandlung erhältlich,

Münsterplatz 7-9. Telefon: 0241/31369.

Das Buch: Willi Achten: „Nichts bleibt“, Pendragon Verlag, 2017, 464 Seiten, 17 Euro.

Zum Inhalt: Franz Mathys ist Kriegsfotograf. Für seine Fotos wurde er mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet. Er zieht sich auf einen Hof im Wald zurück, lebt dort mit seinem Vater und seinem Sohn. Sein Leben heilt, und er verliebt sich. Aber es gibt keinen Rückzugsraum vor der Welt. Die Idylle trügt. Eines Nachts schlagen zwei Männer seinen Vater brutal nieder, der eine Hirnblutung erleidet. Mathys will die Täter finden und sich rächen. Dabei entfremdet er sich immer mehr von den Menschen, die er liebt.

Weitere Werke: „Die florentinische Krankheit“, Roman, Edition Köln, Köln 2008. „Die florentinische Krankheit“, Lyrik, Matussek, Nettetal 2000. „Ameisensommer“, Roman, Grupello, Düsseldorf 1999. „Von Liebe und Blau“, Roman, Gollenstein, Blieskastel 1999.

Geboren wurde Willi Achten am 21. März 1958 in Mönchengladbach. Er arbeitet als Schriftsteller und Lehrer in Aachen. Zudem leitet er Fortbildungen für literarisches Schreiben. Mehrfach erhielt er Preise und Arbeitsstipendien für seine Romane und seine Lyrik, unter anderem vom Land NRW und der Stiftung für Kunst und Kultur. Zuletzt in 2016 für einen Gedichtband, der erst 2018 erscheinen wird. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.