Kelmis - Neue Webseite mit Infos zu Bergbauplänen in Ostbelgien eingerichtet

Kelmis. Die belgische Grenzgemeinde Kelmis hat eine Informationsseite eingerichtet, die sich einer mögliche Wiederaufnahme des Bergbaus in der Region widmet.

Anfang Oktober waren Pläne des Unternehmens WalZinc bekanntgeworden, mit Anträgen auf Probebohrungen nach seltenen Metallen und Mineralen die Bergbautätigkeit in der Region aufleben zu lassen. Das Vorhaben hatte in den Grenzgemeinden für Aufsehen gesorgt, schnell wurde Kritik an den Plänen wegen möglicher Umweltbelastungen laut - auch in den benachbarten Niederlanden.

Nach Angaben der Gemeinde Kelmis soll die Seite unter der Webadresse www.bergbauinkelmis.wordpress.com dazu dienen, einfacher informieren zu können und mit der Bevölkerung in Dialog zu treten.