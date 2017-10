Aachen.

Es klingt nach Feierlaune. Am kommenden Samstag findet im Raum Aachen „die offizielle Ballermann-Party“ statt. Auf eine so markante Weise dafür werben darf nur, wer eine Lizenz erworben hat und unter dem Label „Ballermann“ Stimmung verbreiten will. Allerdings gibt es einen Schönheitsfehler: Veranstaltet wird diese offiziell lizenzierte Party durch Neonazis, teilweise ist sie konspirativ organisiert.