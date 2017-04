Aachen.

Was macht guten naturwissenschaftlichen Unterricht aus? Und wie können Lehrer die Digitalisierung nutzen, um Schüler in den „MINT“-Fächern – also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik – fit zu machen? Um diese Fragen dreht es sich in der kommenden Woche in Aachen. Zum dritten Mal – nach 1932 und 1964 – findet der Bundeskongress des Verbands zur Förderung des „MINT“-Unterrichts (MNU) in Aachen statt.