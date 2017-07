Nächtliche Engpässe im Autobahnkreuz Köln-West

Aachen. In der Nacht von Dienstag, 1. August, auf Mittwoch, 2. August, steht auf der Hauptfahrbahn der Autobahn 4 im Autobahnkreuz Köln-West in Fahrtrichtung Aachen zwischen 21.30 und 5 Uhr nur einer von drei Fahrstreifen zur Verfügung.

In der darauffolgenden Nacht (2./3.8.) ist in Fahrtrichtung Olpe zwischen 21 und 5 Uhr nur ein Fahrstreifen frei. In diesen Nächten wird die Verkehrsführung abgebaut.

Außerdem stehen Dienstagnacht (1./2.8.) und Mittwochnacht (2./3.8.) auf der A4 in Fahrtrichtung Aachen zwischen der Anschlussstelle Köln-Poll und dem Autobahnkreuz Köln-Süd nur zwei von drei Fahrstreifen zur Verfügung. Jeweils zwischen 21 und 5 Uhr lässt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg Reparaturen an den Fahrbahnübergängen der Rodenkirchener Brücke ausführen.