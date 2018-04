Nächtliche Engpässe im Autobahnkreuz Köln-Nord Letzte Aktualisierung: 3. April 2018, 16:32 Uhr

Köln. Am Autobahnkreuz Köln-Nord kann es in den kommenden Nächten auf der A57 in beiden Fahrtrichtungen Behinderungen geben. Grund sind Bauarbeiten an der zentralen Autobahnbrücke im Kreuz.