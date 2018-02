Unfall bei Erkelenz-Venrath: 42-jährige Autofahrerin stirbt

Erkelenz-Venrath . Bei einem schweren Unfall am frühen Freitagmorgen auf einer Landstraße bei Erkelenz ist eine Autofahrerin tödlich verunglückt. Die 42-Jährige war mit ihrem Wagen zwischen den Ortschaften Neuhaus und Venrath gegen einen Baum geprallt.

Der Polizei Heinsberg wurde der Unfall gegen 4.25 Uhr gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen war die Erkelenzerin auf der Verbindungsstraße in Richtung Venrath unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie dabei mit dem Wagen nach rechts von der Straße ab.

Durch den Aufprall gegen den Baum wurde das Auto in mehrere Teile gerissen. Für die Erkelenzerin kam jede Hilfe zu spät, so dass der Notarzt an der Unfallstelle nur noch ihren Tod feststellen konnte.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Landstraße war zwischen den beiden Orten für mehrere Stunden gesperrt.

Hinweis: Aus Rücksichtnahme auf die Angehörigen des Unfallopfers haben wir die Kommentarfunktion zu diesem Artikel abgeschaltet.