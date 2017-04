Nachbarn staunen: Seniorin hortet Hunderttausende Euro

Städteregion Aachen. „Hatten wir auch noch nicht“: So lautete der Kommentar von Aachens Polizeisprecher Paul Kemen zu einem Sachverhalt, den seine Behörde am Freitag bekanntgab - und zwar erst nach reiflicher Überlegung. Es ging um eine verwirrte Seniorin, Hunderttausende Euro in Tüten - und Nachbarn, die von der Polizei in höchsten Tönen gelobt wurden.

Der Reihe nach: Die betroffene Seniorin lebt seit Jahren allein in einem Einfamilienhaus in der Städteregion Aachen. Nahe Verwandten gibt es nicht mehr, Ehemann und Sohn sind verstorben. Nachbarn kümmern sich regelmäßig um sie - bei Einkäufen, oder wenn sie sich wieder einmal ausgesperrt hat. „Dann rufen sie meist den Schlüsseldienst oder klettern durch ein offen stehendes Fenster ins Haus“, berichtete Kemen.

So kam es vor einigen Tagen wieder: Die Dame kam nicht mehr ins Haus und stand in der Kälte. Ein Nachbar kletterte durch ein Fenster, um ihr von innen die Wohnung zu öffnen. Die Seniorin habe verwirrt gewirkt und von „Menschen in weißen Masken“ im Haus gesprochen.

Fürsorglich schauten die Nachbarn nach. Und machten in einem Raum einen unglaublichen Fund: Rucksäcke und Tüten - prall gefüllt mit Bargeld. Große und kleine Scheine, gebündelt und beschriftet mit den jeweiligen Beträgen, „buchhalterhaft“, wie es im Polizeibericht heißt. Die überraschten Nachbarn riefen die Polizei. Einerseits wegen der immensen Summe und andererseits, weil die Frau offenbar professionelle Hilfe benötigte.

Vor Ort begutachteten die Ordnungshüter die Situation. „Die alte Frau sagte den Beamten, dass sie und ihr Mann ihr ganzes Leben lang gespart hätten. Urlaub hätten sie so gut wie nie gemacht. Sie seien immer sparsam gewesen. Einmal hätten sie sich ein Auto gegönnt. Mit dem sei aber nur der Sohn gefahren“, erklärte Polizeisprecher Kemen. Mit Hilfe der Frau und den Nachbarn als Zeugen überschlugen die Beamten den Wert des Fundes und kamen auf eine extrem hohe Summe: mehrere Hunderttausend Euro.

Die Besitzerin war dem Bericht nach „sichtlich erleichtert, als alle Umstehenden ihr sagten, die Polizei stelle das Geld sicher und bringe es zur Bank“. Dort wurde dann bestätigt: Alle Scheine sind echt.

Die Stadt und eine Nachbarin kümmern sich nun um die Dame. „Sie wirkte erleichtert. Eine Last schien von ihr abgefallen“, resümierte Paul Kemen den ungewöhnlichen Fall. Seine Behörde habe intensiv überlegt, ob sie den Fall überhaupt an die Öffentlichkeit bringen solle, um keine Erbschleicher und Kriminellen auf die Spur der Frau zu bringen. Am Ende entschieden sich die Beamten aber dafür, den Fall publik zu machen - „weil es das Leben ist und auch aus dem Polizeialltag heraussticht“. Den genauen Ort des Geschehens und weitere Details werde die Pressestelle aber nicht herausgeben.

Zuletzt würdigte Kemen ausdrücklich die Helfer, die sich so um die alte Frau bemüht hätten: „Wir möchten den Nachbarn ein Riesenlob und unsere höchste Anerkennung aussprechen.“ Nicht nur, dass sie den Geldfund gemeldet hätten. „Unsere Anerkennung haben sie sich schon weit vorher verdient. Weil sie nicht weggeschaut, sondern der alten Dame immer geholfen haben. Hut ab!“