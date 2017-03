Aachen.

Das Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen (WZL) hat offiziell seine neue Ersatzfläche am Rotter Bruch im Osten Aachens in Betrieb genommen. Gut ein Jahr nach dem verheerenden Brand, bei dem in der Nacht zum 5. Februar 2016 weite Teile der Versuchshalle abgebrannt waren, arbeitet das WZL damit wieder mit 80 Prozent seiner Kapazitäten.