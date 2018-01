Sturmtief „Friederike“: Erste Züge fahren in NRW wieder

Düsseldorf. Nach dem Orkantief „Friederike” müssen Bahnkunden am Freitag noch mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Über 200 beschädigte Streckenabschnitte vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Mitteldeutschland waren der Deutschen Bahn am Morgen bekannt. Weitere könnten hinzukommen.

„Wir fliegen aktuell Strecken mit Hubschraubern ab”, sagte ein Bahnsprecher am Freitagmorgen. Ist die Strecke frei müsse erst ein Zug ohne Fahrgäste fahren, bevor sie endgültig für Züge mit Passagieren freigegeben werden kann. Wo es die Sicherheit zulasse, werde der Zugerkehr aber wieder aufgenommen.

Die Bahn habe sich zunächst darauf konzentriert, die Kernverbindungen etwa zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rheinland - die Linien RE 1 und RE 6 - wieder flott zu bekommen. Die Zuglinien zwischen Düsseldorf, Köln, Bonn und Aachen fahren demnach bald wieder ohne Einschränkungen.

Auch der ICE-Verkehr ist bereits angerollt. „Die ersten Fernzüge sind unterwegs”, sagte ein Bahnsprecher am frühen Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. So sei um 3.25 Uhr ein ICE aus München in Richtung Frankfurt-Flughafen losgefahren. Der Sprecher betonte aber nochmals, dass es „nach wie vor zu Einschränkungen kommen wird.”

Nördlich des Mains waren am Morgen im Nah- und Fernverkehr noch viele Strecken gesperrt, darunter zum Beispiel auch die viel befahrene Verbindung zwischen Berlin und Hamburg.

Im Süden Deutschlands sollten die Züge bereits ab dem Morgen weitgehend normal verkehren, wie die Bahn am Abend in der Mitteilung ankündigte. „Im Norden Deutschlands starten die Züge, sobald weitere Strecken von Schäden befreit und freigegeben wurden. Wir erwarten, dass bereits im Laufe des Vormittags alle Metropolen Deutschlands - mit Einschränkungen - wieder mit dem Fernverkehr erreichbar sein werden. Für das Wochenende erwarten wir einen weitgehend normalen Verkehr.”

Gültigkeit Bahntickets

Die Zugbindung wurde für sämtliche Tickets aufgehoben. „Die Gültigkeit der Fahrkarten haben wir um eine Woche verlängert, damit man auch Fahrten noch verschieben kann”, sagte Stauß. Wer ganz auf die Reise verzichten muss, bekommt seinen Fahrschein gebührenfrei erstattet.

Wegen der Auswirkungen des Sturmtiefs „Friederike” hatte die Deutsche Bahn am Donnerstag erstmals seit dem Orkan „Kyrill” im Jahr 2007 den Betrieb auf ihrem gesamten Fernverkehrsnetz eingestellt. Hunderte Menschen mussten die Nacht in Hotelzügen verbringen. Technische Probleme gab es auch bei den Online-Informationen über die Bahn-App, die von Zehntausenden Reisenden genutzt wird. Nach Angaben der Deutschen Bahn hat der Orkan Millionenschäden am Schienennetz angerichtet.

Der schwerste Orkan seit mehr als zehn Jahren in Deutschland hatte mindestens sechs Menschen das Leben gekostet. Vielerorts wurde zeitweise Windstärke 12 und mehr gemessen. Auch mehrere Flughäfen strichen aus Sicherheitsgründen Flüge. Im Norden machte zudem regional Schneeglätte Autofahrern zu schaffen.

Alle aktuellen Meldungen für den Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen gibt es in der Übersicht der Deutschen Bahn.