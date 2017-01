Düsseldorf/Münster.

Ob mit Fernglas oder nur wachen Auges: Eine Stunde lang sollen Vogelfreunde in der Zeit von Freitag bis Sonntag genau hinsehen, wie viele und welche Vögel sich im heimischen Garten oder im Park nebenan tummeln. An der 7. bundesweiten Zählaktion der Naturschutzorganisation Nabu „Stunde der Wintervögel“ beteiligen sich auch in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr Tausende, wie der Naturschutzbund mitteilt.