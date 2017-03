Alsdorf/Eschweiler.

Stefanie Bremen (41) aus Eschweiler fährt jede Woche mit ihren dreijährigen Zwillingen nach Alsdorf, weil ihr Sohn dort zur Physiotherapie muss. So auch Mitte diesen Monats. Dieses Mal war die Fahrt allerdings nicht so entspannt, wie sonst. Auf einer der Hauptverkehrsachsen Alsdorfs öffnete ihr Sohn seinen Sicherheitsgurt und fing an rumzuhampeln.