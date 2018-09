Amsterdam. Jos B., der vor 20 Jahren den elf Jahre alten Nicky Verstappen umgebracht haben soll, ist am Donnerstag von Spanien an die Niederlande ausgeliefert worden. Dies bestätigte die Polizei. Der 55-Jährige aus Simpelveld war am 26. August in einem Waldgebiet in der Nähe von Barcelona festgenommen worden, als er sein Versteck verließ.

Der Hauptverdächtigte wurde direkt nach seiner Landung am Flughafen Schipol in Amsterdam festgenommen. Der Mann stimmte seiner Auslieferung zu und soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Mordfall hatte über Jahre hinweg die niederländische Öffentlichkeit bewegt. Der mutmaßliche Täter konnte identifiziert werden, nachdem moderne Entwicklungen die Nutzung alter DNA-Spuren möglich machte.