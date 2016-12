Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Angebote für Gruppen und Familien

Derzeit arbeitet das Team um Sebastian Wenzler an einem neuen, digitalen Museumsführer. Sobald dieser eingerichtet ist, können die Besucher sich bequem per App auf ihrem Smartphone durch die Sammlung führen lassen. „Ich würde unbedingt eine Führung empfehlen“, erklärt Museumspädagogin Petra Grüttemeier, „man nimmt einfach viel mehr mit als wenn man nur die Textchen neben den Exponaten liest.“

Wer die Ausstellung in Ruhe ansehen möchte, sollte etwa zwei Stunden Zeit mitbringen, rät Petra Grüttemeier. Eine Führung durch das Museumspersonal dauert rund anderthalb Stunden. Darüber hinaus gibt es aber noch interaktive Elemente, die vor allem für die jüngeren Besucher des Stolberger Museums gedacht sind.

Etwas interaktiver wird es unter anderem in der Geschichtswerkstatt, die sich im Forum Zinkhütter Hof auf der anderen Seite des Geländes befindet. „Das ist eigentlich für Gruppenbesuche gedacht, aber wir machen diesen Teil auch gerne für interessierte Besucher zugänglich“, erklärt Petra Grüttemeier. Man muss dazu einfach an der Museumskasse nachfragen.

In der Experimentierwerkstatt können die kleinen Besucher beispielsweise versuchen, eine Brücke aus Holzteilen selbst aufzubauen, ohne dabei Werkzeuge oder Nägel zu benutzen. Auch besteht nach Absprache die Möglichkeit, dass Kinder – beispielsweise bei einer Kindergeburtstagsfeier – in der Museumswerkstatt einen Münzgieß-Kurs im Museum absolvieren. Für eine kindgerechte Vermittlung der Inhalte sorgt neben dem Museumsteam auch das Maskottchen „Galminus“, ein Museumszwerg, der regionalen Sagengestalten nachempfunden ist. Die Querrismännchen beispielsweise sollen in den Bergbaustollen von Gressenich und Mausbach gelebt haben.

Wer seinen Museumsbesuch in Stolberg mit einem ausgedehnten Brunch verbinden möchte, kommt am Besten mal an einem Sonntag vorbei: Denn einmal pro Monat gibt es in Zeit von 9 bis 13 Uhr bei der angeschlossenen Museumsgastronomie einen Sonntagsbrunch. „Der Clou ist: Der Eintritt für das Museum ist im Preis mit inbegriffen, und das nutzen wirklich viele Leute“, sagt Petra Grüttemeier.

Das Museum Zinkhütter Hof in Stolberg ist montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4,50 Euro, Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche zahlen 1 Euro.

www.zinkhuetterhof.de