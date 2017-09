Einruhr.

Einheimische nennen die Strecke zwischen Kesternich, Rurberg und Einruhr das Bermudadreieck. Dort treffen sich gezielt Motorradgruppen in der so genannten Honig-Kurve oberhalb von Einruhr, um die Strecke des Bermudadreiecks in unter sechs Minuten zu schaffen. Am Sonntag schaute sich Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach die Sache vor Ort an.