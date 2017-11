Mordprozess: Gericht spricht Witwe frei Von: wos

Letzte Aktualisierung: 24. November 2017, 19:28 Uhr

Aachen/Übach-Palenberg. Das Aachener Schwurgericht hat Erzebet F. (45), die Witwe des Übach-Palenberger Christian J. am Freitag aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Mann war 2009 in seinem Betrieb, einer Waschstraße, von zwei Männern ermordet worden.