Aachen/Lahore.

Ein heimtückischer Mord an einer Schweizer Bankerin wird dem aus Würselen stammenden Shahid G. von der Aachener Staatsanwaltschaft zur Last gelegt. Das Aachener Schwurgericht hat einen Haftbefehl gegen den 37-jährigen ehemaligen Fahrschullehrer erlassen. Er soll die damals 40-jährige Rajvinder G. im Spätsommer 2012 in Nordpakistan gemeinsam mit Hilfe eines Komplizen ermordet haben soll.