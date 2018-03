Heinsberg - Mögliches Datenleck beim E-Ticket ist Thema im AVV

Heinsberg.

Ein Auslesen der beim E-Ticket verwendeten Chipkarten durch unbefugte Dritte mit Hilfe eines Handys sei „in der Praxis nahezu unmöglich“. Dies berichtete die Geschäftsführung des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) am Mittwoch in der Verbandsversammlung, die im Heinsberger Kreishaus tagte. Zuletzt hatte ein mögliches Datenleck für Wirbel in Aachen gesorgt.