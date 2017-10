Mitten in Maastricht: Leiche schwimmt in der Maas

Maastricht. Grausiger Fund im Herzen von Maastricht: Unmittelbar an der Wilhelminabrücke im Zentrum der niederländischen Stadt ist am Donnerstagabend eine Leiche in der Maas gefunden worden. Polizei und Feuerwehr holten mit Hilfe von Tauchern die sterblichen Überreste aus dem Fluss. Später am Tag wurde bekannt, dass der Tote identifiziert wurde.

Wie die Polizei Limburg mitteilt, waren die Rettungsdienste gegen 22 Uhr darüber informiert worden, dass möglicherweise eine Leiche in der Maas treibe. Nach einer Suchaktion auf dem Fluss sei dann eine Stunde später in der Nähe der Wilhelminabrücke der leblose Körper gefunden worden.

Der Leichnam sei zunächst am Ufer kriminaltechnisch untersucht worden. Später am Tag gab die Polizei bekannt, es habe sich um einen Mann gehandelt, der bereits in der vergangenen Woche von der Wilhelminabrücke in die Maas gestürzt war.