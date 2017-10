Mitten in Maastricht: Leiche in der Maas gefunden

Maastricht. Grausiger Fund im Herzen von Maastricht: Unmittelbar an der Wilhelminabrücke im Zentrum der niederländischen Stadt ist am Donnerstagabend eine Leiche in der Maas gefunden worden. Polizei und Feuerwehr holten mit Hilfe von Tauchern die sterblichen Überreste aus dem Fluss. Es gibt eine Vermutung, um wen es sich handeln könnte.

Wie die Polizei Limburg mitteilt, waren die Rettungsdienste gegen 22 Uhr darüber informiert worden, dass möglicherweise eine Leiche in der Maas treibe. Nach einer Suchaktion auf dem Fluss sei dann eine Stunde später in der Nähe der Wilhelminabrücke der leblose Körper gefunden worden.

Der Leichnam sei zunächst am Ufer kriminaltechnisch untersucht worden, Angaben über Identität und Todesursache konnte die Polizei jedoch bisher nicht machen. Die Behörde kündigte an, im Laufe des Donnerstags genauere Informationen zu veröffentlichen.

Bereits in der vergangenen Woche war ein Mann von der Wilhelminabrücke in die Maas gestürzt. Eine Suchaktion in der Nacht von Donnerstag auf Freitag war jedoch ohne Erfolg geblieben. Ob es sich bei dem nun gefundenen Leichnam um den Verschwundenen handelte, war zunächst nicht zu klären.