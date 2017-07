Vor zwei Jahren gegründet und große Ziele

„Wingly möchte Menschen für das Fliegen begeistern und die Welt der Luftfahrt demokratisieren“ sagt Geschäftsführer Lars Klein. Im Jahr 2015 gründete der Berliner mit zwei Freunden aus Frankreich die Mitflugbörse. Heute hat das Unternehmen mit Sitz in Paris zehn Mitarbeiter.

Viele der überall in Europa registrierten Piloten sind Mitglieder in einem örtlichen Fliegerclub und bieten Flüge in vereinseigenen Maschinen an. Das sind meist die viersitzigen Typen Cessna 172, Piper PA 28 und Diamond Aircraft DA-40.

Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, habe Wingly von Anfang an die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Luftfahrtbehörden gesucht, betont Klein, etwa mit der europäischen EASA und dem deutschen Luftfahrtbundesamt.

Für die Zukunft hat Wingly große Pläne – nämlich, einmal auf den größten Zivilluftfahrtmarkt der Welt zu expandieren. „Wenn wir träumen, dann von den USA“, sagt Klein.