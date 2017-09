Mit Orkanböen: Erster Herbststurm kommt früh

Aachen/Region. Der erste Herbststurm der Saison zieht über die Region und Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Mittwoch auf exponierten Mittelgebirgsgipfeln mit Böen bis rund 110 Stundenkilometern. An der deutschen Nordseeküste könne es gar einzelne Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben. In der Städteregion Aachen mussten Polizei und Stadtbetrieb erste Schäden beseitigen.

„Der erste Sturm in diesem Herbst ist vergleichsweise früh dran”, sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. Die Experten warnten in Norddeutschland vor umstürzenden Bäumen und herumfliegenden Dachziegeln durch das Tief „Sebastian”. Nach Angaben des DWD sind neben Hamburg und Schleswig-Holstein besonders Niedersachsen und Bremen betroffen. Auch an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns seien Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern nicht ausgeschlossen. Am stärksten wird der Wind den Prognosen zufolge gegen Mittag und Nachmittag. Am wenigsten stürmisch wird es laut Vorhersage im Süden des Landes.

In Aachen warnten die Stadtbetriebe am Mittwoch um besondere Vorsicht in der Nähe von Bäumen, im Aachener Wald und auf der Trasse des Vennbahnweges. Die Kombination von Wind, dem durch die starken Regenfälle aufgeweichten Boden und den noch voll belaubten Bäume führe dazu, dass vermehrt Äste herabfielen.

In der Städteregion mussten Feuerwehr, Polizei und Stadtbetriebsmitarbeter etliche Male ausrücken, um große Mengen von Ästen und Zweigen von Straßen und Wegen zu räumen und umgestürzte Schilder und Bauzäne wieder aufzurichten. Sturmbedingte Unfälle habe es zwar bisher nicht gegeben, die Polizei bat aber um eine besonders aufmerksame Fahrweise.

Unfallserie mit zwei Toten

Auf der Autobahn 2 im Münsterland soll dagegen ein Wetterumschwung mit Starkregen und tiefstehender Sonne am Dienstagabend eine Unfallserieausgelöst haben. Mehrere Autofahrer hätten wegen des Regens heftig gebremst. „Dann kam plötzlich die Sonne wieder raus und die Fahrer konnten nichts sehen”, sagte ein Sprecher der Polizei Bielefeld am frühen Mittwochmorgen. Die traurige Bilanz: zwei Tote, 38 Verletzte und 42 beschädigte Fahrzeuge.

Wegen erwarteter Orkanböen an der Nordseeküste in Niedersachsen fielen am Vormittag die ersten Fähren zu den ostfriesischen Inseln aus. Zwischen Wangerooge und Harlesiel fuhr am Morgen nur jeweils ein Schiff. „Alle anderen Fähren fallen aus”, teilte die Deutsche Bahn mit, die die Fährverbindung betreibt. Der DWD erwartet bis zu sieben Meter hohe Wellen in der Deutschen Bucht.

„Wir werden so lange fahren, wie es möglich ist”, sagte eine Sprecherin der Reederei Norden-Frisia, die die Fährverbindungen nach Norderney und Juist betreibt. Ab Mittag könne es aber zu Ausfällen kommen. Auch die Fährverbindung Hamburg-Helgoland über Cuxhaven fällt aus, wie der Betreiber bekanntgab. „Das Wetter ist zu extrem”, sagte eine Sprecherin.