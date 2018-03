Köln - Mit Gabelstapler durch Wand gebrochen: 40 E-Bikes gestohlen

Köln. In Köln-Dellbrück haben Unbekannte mit einem Gabelstapler eine Wand durchbrochen und einem Fahrradhändler rund 40 E-Bikes gestohlen.

Gegen 22 Uhr bemerkte der Inhaber des Fahrradhandels den Einbruch in die Lagerhalle in der Waltherstraße und informierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Diebe am Samstag in das Gebäude ein. Von dort aus zerstörten sie mit einem Gabelstapler die Wand zu dem in der Nachbarhalle ansässigen Fahrradhandel.

Neben den E-Bikes stahlen die bislang unbekannten Täter auch Kleidung für Radfahrer. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben. Die Tatzeit ließe sich von etwa 16 Uhr bis 22 Uhr eingrenzen. Sie sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden können.