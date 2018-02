Region - Mit dem Dampfzug durch NRW zum „Rhein in Flammen“

Region. Die Eisenbahnfreunde Niederrhein/Grenzland veranstalten wieder Dampfzug-Sonderfahrten an Rhein und Mosel. Am Samstag, 5. Mai, werden die Fahrgäste mit der Schnellzugdampflok 01-150 durch ganz NRW gebracht.

Die Reise startet am Oberhausener Hauptbahnhof und führt dann über Duisburg, Rheinhausen, Krefeld, Viersen, Mönchengladbach, Rheydt, Erkelenz, Geilenkirchen, Herzogenrath, Aachen, Stolberg, Eschweiler und Düren bis an den Rand des Rheintals nach Bonn und endet Remagen zum Feuerwerk „Rhein in Flammen“.

Vor Ort erwartet die Passagiere ein Rahmenprogramm. Alternativ kann man bei einem Stadtbummel die Bundesstadt erkunden, in einer der zahlreichen Lokalitäten einkehren und abends das bekannte Höhenfeuerwerk „Rhein in Flammen“ genießen.

Danach werden die Gäste wieder nach Hause gebracht. Die Zugfahrt findet in historischen bewirtschafteten Wagen der ersten und zweiten Klasse statt. Stichtag der Kostendeckung ist der 31. März. Preise, Fahrkarten sowie weitere Infos: www.eng-ev.de oder Telefon 0160/6865240