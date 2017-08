Zahlen zu sexuellem Missbrauch von Kindern sehr unzuverlässig

Verjährungsfristen von Sexualstraftaten an Kindern und Jugendlichen können zwischen fünf und 30 Jahren liegen. Abhängig ist die Verjährungsfrist von der Schwere der Tat. Generell beginnt die Verjährungsfrist, wenn die Tat endet. Beim sexuellen Kindesmissbrauch kann die Frist jedoch erst mit der Vollendung des 21. Lebensjahrs beginnen.

Markus Diegmann kämpft mit seiner „Tour 41“ dafür, dass Verjährungsfristen in Fällen sexuellen Missbrauchs von Kindern grundsätzlich abgeschafft werden. „Die Täter zerstören Menschenleben, deshalb ist eine Verjährung nicht hinnehmbar“, sagt Diegmann, der selbst sexuell missbraucht wurde.

Zum sexuellen Missbrauch von Kindern gibt es nur sehr unzuverlässige Zahlen. Das liegt zum einen daran, dass es neben den offiziell erfassten Fällen (sogenanntes Hellfeld) eine hohe Dunkelziffer gibt. Zum anderen liegt es an unterschiedlichen Definitionen. So ist beispielsweise unklar, ob der sexuelle Missbrauch von Kindern über das Internet oder sexuelle Gewalt unter gleichaltrigen Jugendlichen in den Definitionen berücksichtigt wird.

Für 2016 werden in der polizeilichen Kriminalstatistik 12.019 erfasste Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern festgehalten (2015: 11.808). Das Bundeskriminalamt nimmt an, dass nur etwa jeder 15. bis 20. Missbrauch zur Anzeige kommt. Markus Diegmann hat seine Tour mit dem Zusatz 41 versehen, weil nach seinen Berechnungen täglich 41 Kinder missbraucht werden. So wie im oben beschriebenen Fall von Diegmann kommt der Täter häufig aus der Familie oder dem Bekanntenkreis, weshalb die Opfer nicht die Möglichkeit haben, auf den Missbrauch aufmerksam zu machen oder sich dem Missbrauch zu entziehen.

Informationen im Netz:

tour41.net