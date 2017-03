Landau/Aachen.

Der Misereor-Geschäftsführer Pirmin Spiegel ist am Samstag in Landau mit dem Hans-Rosenthal-Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Der katholische Geistliche erhielt den Preis von Rosenthals Sohn Gert für sein soziales und humanitäres Engagement, wie Misereor am Sonntag in Aachen mitteilte.