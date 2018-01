Düsseldorf - Mieterbund: Nebenkosten für NRW-Mieter besonders teuer

Düsseldorf.

Mieter in Nordrhein-Westfalen müssen nach Berechnungen des Deutschen Mieterbunds für ihre Nebenkosten besonders tief in die Tasche greifen: Im Bundesland lagen die Nebenkosten mit durchschnittlich 2,44 Euro je Quadratmeter und Monat deutlich über dem bundesweiten Vergleichswert von 2,17 Euro, teilte der Deutsche Mieterbund am Montag in Düsseldorf mit.