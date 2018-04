Aachen - Michael Butter: „Verschwörungstheorien waren lange Zeit normal“

„Womöglich das Buch des Jahrzehnts“

Michael Butter ist Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen. Der 40-Jährige hat in Freiburg und Bonn studiert und leitet ein europäisches Forschungsprojekt zu Verschwörungstheorien. Sein Buch „Nichts ist, wie es scheint. Über Verschwörungstheorien“ ist dieser Tage im Suhrkamp-Verlag erschienen (ISBN: 978-3-518-07360-5, 271 S., 18 Euro). „Die Zeit“ bezeichnet es als „das erste gute Buch über Verschwörungstheorien“, die „Welt am Sonntag“ schreibt: „Womöglich ist es das Buch des Jahrzehnts.“