Informationen

Anfahrt: Vom Stadtzentrum in Aachen fahren Sie über die Vaalser Straße in Richtung niederländische Grenze. Sie bleiben auf dieser Straße (N 278) und fahren am zweiten Kreisverkehr links hoch. Etwa 600 Meter hinter der Freizeitanlage Landal-Hoog Vaals biegen Sie rechts ab.

Unten im Tal liegt links das Kasteel Vaalsbroek. Sie folgen der Straße, die sich in Serpentinen den Berg hochwindet, vorbei am Ausflugslokal Lodge 7. Nach etwa drei Kilometern durch dichten Wald erreichen Sie eine Y-Kreuzung (Zevenwegen). Dort folgen Sie der Linkskurve.

Die Straße schlängelt sich nun bergab. Rechter Hand liegt nach einigen Kilometern das Lokal Buitenlust. Sie folgen der Straße bis zum tiefsten Punkt. Hier fällt Ihnen links ein großer Parkplatz auf. Er gehört zur Freilufteisdiele Wingbergerhoeve. 50 Meter weiter, unmittelbar bevor eine steinerne Brücke über die Göhl führt, zweigt links eine Straße ab. Hier finden Sie Parkmöglichkeiten.



Startkoordinaten: N 50°46.361‘ E 5°55.270‘



