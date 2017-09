Medienhaus-Auktion: Mitbieten, was das Zeug hält

Aachen. Willkommen zur ersten großen Medienhaus-Auktion! Am 1. Oktober geht es los: Dann haben alle Besucher der Webseite www.medienhaus-auktion.de die einzigartige Möglichkeit, auf fantastische Angebote zu bieten und sich tolle Schnäppchen zu sichern. Bis zu 50 Prozent gegenüber den regulären Brutto-Ladenpreisen sind möglich. Also, Augen auf und mitbieten, denn die Region hat was zu bieten!

Ab Samstag, 16. September, kann nach Lust und Laune gestöbert werden. Dann sind alle Angebote online unter www.medienhaus-auktion.de zu finden – eine breitgefächerte, attraktive Zusammenstellung aus den Bereichen Essen & Trinken, Freizeit, Mode, Motor, Multimedia, Reise sowie Haus und Garten. Jeder Artikel ist mit Fotos und ausführlichen Zusatzinformationen versehen.

Zur Verfügung gestellt werden die Gutscheine und Produkte von regionalen Anbietern. Von der Spiegelreflexkamera über Reisegutscheine bis hin zu E-Bikes ist alles dabei.

Die Auktion läuft bis zum 8. Oktober. Zwischen 18 und 20 Uhr fällt an diesem Tag der Hammer. Den Zuschlag bekommt jeweils der Höchstbietende. Und so funktioniert die Auktion: Jeder der möchte, kann vom 1. bis 8. Oktober nach seiner Registrierung auf die gewünschten Angebote bieten. Er gibt ein geheimes Höchstgebot ab, zahlt am Ende, sofern er den Zuschlag bekommen hat, aber nur einen Euro mehr als der zweithöchste Bieter. Alle Angebote starten bei 50 Prozent des regulären Ladenpreises. Es werden sich also viele günstige Gelegenheiten ergeben, um einen richtig guten Deal zu machen. Denn eines ist klar: Bei der ersten Medienhaus-Auktion kommt nur Qualität ins virtuelle Regal.

Hat ein Bieter seine Konkurrenten überboten und das höchste Angebot abgegeben, wird er über den Zuschlag informiert. Nach der Kaufpreiszahlung erhält er zudem per E-Mail ein persönliches Zertifikat, das ihn zum Erwerb des betreffenden Artikels berechtigt. Dieses legt er dem Händler im Geschäft vor und kann seine Ware mit nach Hause nehmen.

Die Kontaktdaten des jeweiligen Händlers sind beim Aufruf des gewünschten Auktionsangebots einsehbar. Die gesetzliche Garantie und die Produkthaftung werden selbstverständlich vom Händler übernommen.