Köln/Leverkusen - Massenschlägerei zwischen Hunderten Fußballfans in Leverkusen

Köln/Leverkusen.

Bei einer Massenschlägerei zwischen mehreren hundert gewaltbereiten Fußballfans sind in Leverkusen etliche Beteiligte verletzt worden. Rund 250 Anhänger von Bayer 04 Leverkusen und 150 des 1. FC Köln seien am Samstag am Vorabend des Bundesliga-Derbys aufeinander los gegangen, berichtete die Kölner Polizei am Sonntag.