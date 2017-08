Aachen.

Vier Wochen vor der Bundestagswahl schaltet SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in den Wahlkampfmodus. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt der SPD-Vorsitzende, wie er die EU erneuern will, was er der belgischen Regierung im Gegenzug für das Abschalten des umstrittenen Meilers Tihange anbietet und warum er an seine Kanzlerschaft glaubt. Das Interview wird zusammengefasst von Anja Clemens-Smicek.