Schinnen - Mann stirbt nach Streit: Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Schinnen. Ein Mann starb am Samstagabend beim niederländischen Schinnen, nachdem er in einen Streit mit drei weiteren Personen geraten war. Die Polizei geht momentan von einer Gewalttat aus.

Gegen 19 Uhr trafen die Beamten am Einsatzort in Amsterade ein und fanden in einem Gebäude in der Oudestraat den leblosen Körper des Opfers. Alle Versuche den Mann wiederzubeleben blieben erfolglos. Über seine Identität war zunächst , wie das Nachrichtenportal 1Limburg berichtet, noch nichts bekannt

Daraufhin nahmen die Polizeibeamten drei Verdächtige fest. Warum die Männer in einen Kampf geraten sind und wie die Beziehung zwischen dem Opfer und den Verdächtigen ist, ist noch unklar.

Die Beamten hoffen auf Zeugen aus der Nachbarschaft, die ihnen helfen können, weitere Informationen zum Tatmotiv zu erlangen.