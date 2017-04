Mann in Sittard erschossen: Polizei sucht Golf aus Heinsberg

Sittard/Tüddern. Nachdem in der Nacht zum Sonntag in Sittard ein Mann niedergeschossen und später seinen Verletzungen erlegen ist, sucht die niederländische Polizei nun einen schwarzen VW Golf mit Heinsberger Kennzeichen. Zunächst war von einer Messerstecherei berichtet worden.

Die Tat ereignete sich gegen 1 Uhr morgens in einer Gaststätte auf dem Tudderenderweg, nur wenige Meter vor der deutschen Grenze zu Tüddern entfernt, berichtet das Nachrichtenportal 1limburg.nl.

Demnach war das 26-jährige Opfer, das gegen 3 Uhr am Freitagmorgen im Krankenhaus verstarb, möglicherweise zuvor in einen Verkehrsunfall im Umfeld der Gaststätte verwickelt - an diesem soll der nun gesuchte schwarze VW Golf mit HS-Kennzeichen beteiligt gewesen sein.