Mönchengladbach - Mann attackiert unvermittelt Passanten mit Messer

Mönchengladbach.

Völlig unvermittelt hat ein Mann am Hauptbahnhof in Mönchengladbach ein Klappmesser gezückt und zwei Passanten verletzt. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, erschien am Samstagabend ein 29-Jähriger mit einer Schnittwunde im Gesicht auf der Dienststelle.