Dresden/Zittau.

Am Freitag am frühen Abend will er in Zittau ankommen; und am Sonntag noch, als Wahlsonntags-Zugabe, die drei Kilometer zum dortigen Dreiländereck laufen. Rund 920 Kilometer ab Aachen quer durch Deutschland hat Andreas Teichmann dann absolviert. Der Fotograf aus Essen sagt vorsichtig: „Ja, doch, stolz bin ich schon: Das zu schaffen als körperliche Leistung.“