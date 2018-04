Region Aachen/Düren/Heinsberg: Mainacht startet ruhig

Region. Es stürmt den zweiten Abend in Folge, aber die ersten Stunden der Mainacht verliefen ruhig für Polizei und Feuerwehr in der Region. Bis 22.30 Uhr verzeichneten die Leitstellen kaum eingehende Einsätze aufgrund des partyreichen Abends.

Während kräftige Windböen durch die Region blasen und viel Regen mit auf die Straßen wehen, blieben die meisten Partygänger zu Beginn des Abends noch in den Häusern. Da der Sturm sich aber nicht so heftig zeigte, wie noch in der Nacht von Sonntag auf Montag, blieben auch ernsthafte Einsätze für Polizei und Rettungskräfte vorerst aus.

Wer am späteren Abend noch seinen Maibaum stellen oder Maiherz aufhängen will, sollte ausreichend Befestigungsmaterial mitnehmen oder eine regenfeste Jacke einpacken: Sturmböen von bis zu 100 km/h können noch die ganze Nacht über den Raum Aachen hinwegfegen.