Maastricht: Frau in Wohnung tot aufgefunden

Maastricht. Am Donnerstag haben Polizeibeamte in einer Wohnung im niederländischen Maastricht eine tote Frau gefunden. Aufgrund der Spurenlage wird jetzt wegen eines möglichen Tötungsdeliktes ermittelt.

Nachbarn alarmierten am Mittag die Polizei, da sie die Frau seit mehreren Tagen nicht gesehen hatten. Die Beamten fanden sie tot in ihrer Wohnung an der Sluizerbank auf.

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Das Gebäude wurde abgesperrt. Die Spurensicherung hat ihre Arbeit aufgenommen. Eine Ermittlungskomission wurde eingerichtet.

Laut des niederländischen Narichtenportals 1Limburg behaupten einige Anwohner, dass auch in das Haus eingebrochen worden sei. Diese Informationen wurden allerdings noch nicht bestätigt.