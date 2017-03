„Luther lohnt sich“: Fragen zum Reformator und zur Reformation

Aachen. „Luther lohnt sich.“ Das sagt zum Reformationsjubiläum in diesem Jahr nicht nur die evangelische Kirche, sondern auch die Aachener Viktoriaschule, in der sich Schülerinnen und Schüler über Monate hinweg intensiv mit dem Reformator befasst haben.

„Luther lohnt sich. Warum?“ So lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der unsere Zeitung und die Viktoriaschule einladen. Sie findet statt am Mittwoch, 5. April 2017, um 19.30 Uhr in der Aula der Viktoriaschule (Eingang über die Kurbrunnenstraße).

Vor 500 Jahren war der Theologe und Augustinermönch Martin Luther einer derjenigen, die die Spaltung der westlichen Christenheit auslösten. Die Folgen sind bis heute zu spüren – kirchlich und politisch, kulturell und gesellschaftlich. Wie aktuell ist Luther? Oder wie fremd ist er? Bildungsreformer, Sprachschöpfer und Freiheitskämpfer, Antisemit, Wutbürger und Wegbereiter des Nationalismus – so und so wird über Luther gesprochen. Seine Kirche feiert ihn nicht einfach, sondern distanziert sich auch von ihm. Also: Warum lohnt sich Luther?

Diesen und anderen Fragen stellen sich am 5. April der Superintendent des Kirchenkreises Aachen, Hans-Peter Bruckhoff, und Pfarrer Jens-Peter Bentzin im Gespräch mit unserem Redakteur Peter Pappert. Schülerinnen und Schüler der Viktoriaschule werden über ihre Luther-Erfahrungen berichten und den Abend musikalisch gestalten.

Der Eintritt ist zu dieser Veranstaltung frei. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung gebeten. Per E-Mail ist das möglich unter anmeldung@zeitungsverlag-aachen.de oder per Post an: Zeitungsverlag Aachen, Redaktionssekretariat, Stichwort: Luther, Postfach 500110, 52085 Aachen.