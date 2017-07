Lokführer mit über 2 Promille: Fahrgäste rufen Polizei

Stolberg. Ein schwer alkoholisierter Lokführer einer Regionalbahn ist am Sonntagabend auf der Strecke der Euregiobahn von Stolberg nach Aachen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Zwei Fahrgästen war der Fahrstil des 30-Jährigen aufgefallen.

Wie die Polizei berichtet, hatten die Reisenden bemerkt, dass der Mann den Zug ruckartig anfahren und abbremsen ließ. Als sie den Lokführer ansprachen, bemerkten sie deutliche Anzeichen für einen Rausch und alarmierten die Polizei.

Am Mühlener Bahnhof in Stolberg kamen die eingetroffenen Beamten zu einer ähnlichen Einschätzung, die sich dann auch bestätigte. Während ein Drogen-Schnelltest negativ ausfiel, zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille an - jenseits der absoluten Fahruntüchtigkeit.

Dem Lokführer wurde eine Blutprobe entnommen, seine Fahrerlaubnis für Eisenbahnfahrzeuge stellten die Beamten sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Wie lange der 30-Jährige bereits im Dienst war, konnte die Polizei am Montagmorgen zunächt noch nicht sagen.

Die Deutsche Bahn betonte, für die Fahrgäste habe aufgrund der Sicherungssysteme im Zug und an der Strecke keine Gefahr bestanden. Bei der Bahn gelte ein absolutes Alkoholverbot von 0,0 Promille. Lokführer und anderes Betriebspersonal würden regelmäßig während des Dienstes von ihren Teamleitern überprüft.

Die Bahn untersucht unabhängig von den strafrechtlichen Ermittlungen arbeitsrechtliche Schritte gegen den Lokführer.