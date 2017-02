Lkw fährt in Rohbau: Rettungsaktion für eingeklemmten Fahrer

Hürth. Ein Lastwagen ist am Freitagmorgen gegen den Rohbau eines Hauses in Hürth geprallt. Der 58-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall in seiner Kabine eingeklemmt und musste in einer mehrstündigen komplizierten Rettungsaktion befreit werden.

Gegen 8.25 Uhr bog er auf der Argeles-sur-Mer-Straße auf das Baustellengelände ab und prallte dann gegen die Betonwand eines Rohbaus.

Dazu mussten die Einsatzkräfte von der Kölner und Hürther Feuerwehr zuerst ein Gerüst am Neubau abtragen und den Lastwagen stabilisieren. Während der Rettungsarbeiten war der 58-Jährige ansprechbar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb.

Die Schwere seiner Verletzungen und die Ursache für den Zusammenprall standen zunächst noch nicht fest.