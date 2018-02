Aachen - Live dabei: Unser Videostream vom Aachener Rosenmontagszug

Aachen. Dieses jecke Experiment kann jeder live verfolgen: Erstmals wird unsere Zeitung den Aachener Rosenmontagszug als Livestream und in voller Länge digital übertragen. Mit mehreren Kameras werden die bewegten Bilder von der Tribüne am Theaterplatz eingefangen – moderiert von unserem Redakteur Robert Esser und Volontärin Katharina Menne.

Dazu gibt es Live-Interviews mit dem Aachener Narrenherrscher Prinz Mike I., mit Kommandeuren der großen Stadtgarden und vielen weiteren interessanten Gästen. Punkt 11.11 Uhr gehen wir am Rosenmontag auf Sendung; jeder kann sich über unsere Webseite in unseren Facebook-Livestream einklinken.

Unsere Videoreporter Ines Kubat, Björn Hellmich und Stephan Kreutz sorgen für die technische Umsetzung dieser Live-Premiere. Der Vizepräsident des Aachener Karnevalsvereins, Roger Lothmann (Zaquensis) hat dazu seine Tribüne zur Verfügung gestellt.

Natürlich kann man sich auch nach dem Rosenmontagszug als Teilnehmer oder Zuschauer noch einmal anschauen, wer da wo in welchem Kostüm und in welchem Wagen unterwegs war. Rund um die Tribüne am Theaterplatz sind jecke Zuschauer besonders willkommen. Selbstverständlich gibt es hier – schon vor dem Zug – ein kunterbuntes Rahmenprogramm mit viel Musik und witzigen Talkrunden.