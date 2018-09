Düsseldorf - Linke meldet Kurden-Demo in Düsseldorf, 10.000 Teilnehemer erwartet

Düsseldorf. Zu einer Kurden-Demonstration am Samstag (10.00 Uhr) in Düsseldorf erwartet die Polizei mehrere Tausend Teilnehmer. Die ganztägige Veranstaltung ist nach Polizeiangaben von zwei Bundestagsabgeordneten der Linksfraktion angemeldet worden. Das Motto laute „Schluss mit dem Verbot kurdischer Kultur! Freiheit für Abdullah Öcalan”.

Der Anführer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK ist in der Türkei inhaftiert. Das Zeigen von PKK-Symbolen oder Öcalan-Bildern ist strafbar. Laut Polizei rechnen die Veranstalter mit rund 10.000 Teilnehmern auf den Rheinwiesen.

Eine Polizeisprecherin sagte, es liege nahe, dass viele Kurden in die Landeshauptstadt kämen, die eigentlich in Dinslaken ein kurdisches Kulturfestival veranstalten wollten. Die Stadt Dinslaken hatte das aber untersagt. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht bestätigte das Verbot am Donnerstag unter Verweis auf „gravierende Mängel und Lücken” im vorgelegten Sicherheitskonzept.

Angemeldet hatte das Festival die „Afrin Solidaritäts-Plattform”, nach eigenen Angaben ein Zusammenschluss von 93 Organisationen aus Politik, Kultur und „glaubensorientierten Gruppen”. Sie hatten mit 25.000 Teilnehmern gerechnet und das Verbot scharf kritisiert.

Die Düsseldorfer Polizei erwartet einen friedlichen Verlauf. In den vergangenen Monaten hatten verschiedene Gruppen gegen das militärische Vorgehen der türkischen Armee im kurdisch geprägten Afrin in Syrien protestiert. In einigen Fällen hatte die Polizei Demonstrationen vorzeitig beendet - so in Köln Ende Januar, weil viele PKK- und Öcalan-Fahnen gezeigt worden waren.

Der Umgang mit PKK-Symbolen auf Kurden-Demonstrationen ist auch politisch bedeutsam, weil Ende September der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan zu einem Deutschland-Besuch erwartet wird. Er hat sich wiederholt über einen seiner Ansicht nach zu laxen Umgang in Deutschland mit der PKK beklagt.