Leiche in Teich am Schloss Erenstein gefunden

Kerkrade. In einem Teich in Kerkrade ist am Sonntagabend eine Leiche gefunden worden. Ein Team der Feuerwehr war im Einsatz und holte den Toten aus dem Wasser. Hintergründe wurden zunächst nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Video Erschreckend: Leiche in Teich entdeckt

Gegen 21 Uhr war die Leiche in dem Teich am Kasteel Erenstein gefunden worden, einer Wasserburg aus dem 13. Jahrhundert, die heute ein Hotel mit Restaurant beherbergt. Ein Feuerwehrtaucher zog den Leichnam aus dem Gewässer am Kerkradersteenweg.

Die alarmierten Rettungskräfte kamen nicht mehr zum Einsatz. Die Polizei sperrte die Umgebung weiträumig ab und nahm die Ermittlungen auf. Einzelheiten zum Geschlecht oder der Identität des Toten wurden noch nicht bekannt gegeben.