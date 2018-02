Köln/Düsseldorf - Lebensretter von Kölner OB Reker erhalten Medaille des Landes

Lebensretter von Kölner OB Reker erhalten Medaille des Landes Letzte Aktualisierung: 21. Februar 2018, 14:56 Uhr

Köln/Düsseldorf. Weil sie der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker das Leben gerettet haben, erhalten fünf Helfer die Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) werde die Auszeichnung am Freitag in Mönchengladbach überreichen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit.